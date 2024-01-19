Ситуация в Украине: ЕС готовит 13-й пакет санкций, в Раде указали на подвох в законопроекте о мобилизации

Фото: fotobank.rada.gov.ua

Законопроект о мобилизации, над которым работает правительство Украины, в будущем закроет въезд в страны Европы для воевавших в ВСУ, считает депутат Рады Александр Дубинский, сообщает Zakon.kz.

В дополнение к 0,25% своего внутреннего валового продукта, предназначенного на оказание военной помощи Украине, Эстония ежегодно будет выделять Киеву 14 млн евро в рамках сотрудничества в целях развития.

Посольство Украины в Польше дало разъяснение, что объявление польских властей о продлении действия удостоверений о временной защите не касалось граждан Украины, которые имеют в стране временную защиту на основе специального закона.

На утро 19 января из-за непогоды остаются обесточенными 55 населенных пунктов, преимущественно в Кировоградской области. По другим техническим причинам и боевым действиям обесточены 387 населенных пунктов в разных областях.



Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к "тотальной войне" с Россией, сообщает SkyNews.

Вашингтон хочет попытаться направить Украине как можно больше помощи до января 2025 года, опасаясь возможного переизбрания экс-главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.



Депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Петр Порошенко, подали пять судебных исков против спикера парламента Руслана Стефанчука за отказ в предоставлении им разрешений на заграничные командировки. Об этом сообщила депутат парламента Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Международная федерация киберспорта (IESF) поддержала жалобу Украины, приостановив членство Федерации компьютерного спорта России (RESF).

Посольство Украины в Сербии направило официальный протест в Министерство иностранных дел этой страны с обоснованием просьбы прекратить деятельность представительства общественной организации "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Будапешт все еще не разблокировал выделение Евросоюзом Украине восьмого транша военной помощи на 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

Содружество Независимых Государств (СНГ) будет направлять приглашения странам вступить в Международную организацию по русскому языку. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Германия с начала специальной военной операции на Украине выделила на поддержку бывшей советской республики более 27,8 млрд евро. Такие данные приводятся в статье, опубликованной на сайте МИД ФРГ.

ЕС ведет подготовку 13-го пакета санкций против России, хочет ввести его к 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

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