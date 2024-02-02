Замглавы МИД: Отношения с ЕС – один из важнейших приоритетов внешней политики РК

Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко заявил, что отношения с ЕС – один из важнейших приоритетов сбалансированной внешней политики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его информации, сегодня, 2 февраля 2024 года, Казахстан и Европейский союз отмечают 31-летие со дня установления дипломатических отношений.

"За последние три десятилетия мы построили прочное партнерство, основанное на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах. Отношения с ЕС являются одним из важнейших приоритетов сбалансированной и прагматичной многовекторной внешней политики РК", – написал Василенко на своей странице в Faceebook.

По его словам, Евросоюз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, на долю которого приходится около 40% внешней торговли и 45% привлеченных инвестиций.

По итогам трех кварталов 2023 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из ЕС составил 7,8 млрд долларов, что на 9% ниже показателя аналогичного периода 2022 года.

"Основная доля ПИИ из стран ЕС приходится на Нидерланды, Бельгию, Францию, Германию, Италию, Кипр и Люксембург. Более 3000 компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах нашей экономики, включая таких мировых гигантов, как "Shell", "Eni", "Total", "Amazonen-Werke", "Air Liquide", "Alstom" и "Carlsberg". Мы прошли большой путь трансформации взаимоотношений от подписания первого Соглашения о партнерстве и сотрудничестве в 1995 году до заключения документа "второго поколения" – Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС и его государствами-членами (СРПС) в 2015 году, – которое полностью вступило в силу в марте 2020 года", – отметил замминистра.

Он подчеркнул, что Казахстан – первая и на сегодняшний день единственная страна Центральной Азии, которая подписала и ратифицировала такой масштабный документ, охватывающий 29 сфер сотрудничества, с ЕС.

"Три декады плодотворного взаимодействия между Казахстаном и ЕС стали ярким свидетельством надежных партнерских и дружественных отношений. Казахстанская сторона убеждена в том, что и в дальнейшем многоплановое сотрудничество с Евросоюзом будет развиваться исключительно по нарастающей траектории. В этот знаменательный для наших отношений день желаю дальнейшего процветания всем странам ЕС и Казахстану, а нашим народам – мира и благополучия", – заключил Василенко.

Ранее стало известно, что 22 казахстанских аэропорта хотят передать под управление европейских инвесторов.