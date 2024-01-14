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Итоги выборов на Тайване прокомментировали в МИД Китая

Итоги выборов на Тайване прокомментировали в МИД Китая Фото: freepik
В китайском МИДе заявили, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. Соответствующее заявление опубликовано на сайте китайского ведомства, передает Zakon.kz

"Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является частью Китая, не изменится", - высказался представитель МИД.

Он также подчеркнул, позиция Пекина по отстаиванию принципа единого Китая не изменится.

"Принцип одного Китая является прочным якорем мира и стабильности в Тайваньском проливе. Мы верим, что международное сообщество будет продолжать придерживаться принципа одного Китая, понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, выступающее против независимости Тайваня и стремящееся к национальному воссоединению", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на Тайване прошли президентские выборы и в них победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин называл "зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе"

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