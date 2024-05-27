МИД Китая отреагировал на обращение Зеленского к Си Цзиньпину

Китай выступает за мирную конференцию по разрешению украинского кризиса, признаваемую и Москвой, и Киевом, заявили в МИД КНР, сообщает Zakon.kz.

Так в ведомстве ответили на призыв президента Украины к китайскому лидеру Си Цзиньпину принять участие в саммите в Швейцарии, пишет РИА Новости.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мао Нин напомнила, что в ситуации вокруг Украины Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, настаивая на содействии перемирию и переговорам.

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной", – сказала дипломат.

Кроме того, в МИД Китая призвали США глубоко задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию украинского кризиса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать мирный саммит по Украине в Швейцарии. По его словам, так лидеры США и Китая смогут проявить "лидерство в приближении мира".

На данный момент известно, что Байден также не поедет на саммит.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп снова пообещал остановить конфликт в Украине.