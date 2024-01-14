Индийские власти заблокировали зарубежные криптобиржи

В пятницу в Индии был заблокирован доступ к веб-сайтам крупнейших мировых криптовалютных бирж и поставщиков виртуальных цифровых активов, таких как Binance, Kucoin, OKX и другие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Economic Times, к такому решению власти страны пришли после того, как правительство разослало повестки с требованием дать объяснения этим криптобиржам за несоблюдение законов страны о противодействии отмыванию денег.

Ранее, 28 декабря прошлого года, требования дать объяснения были разосланы Binance, Kucoin, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Houbi, Kraken, Gate.io и Bitfinex за незаконную деятельность в Индии.

12 января стало известно, что правительство Индии может запретить офшорные криптовалютные торговые приложения, такие как Binance, если они будут признаны виновными в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.

Отмечается, что блокировка доступа к этим зарубежным платформам призвана помочь отечественным криптобиржам, некоторые из которых уже наблюдают рост регистраций, отметили представители отрасли.

Как уточняется, в начале этого года правительство Индии ввело налог в размере 30% на доходы от операций с криптовалютами. Это решение вызвало недовольство у инвесторов, многие из которых заявили о выводе средств с индийских бирж.

Ранее сообщалось, что мешает в Казахстане получить налоги с майнеров, имеющих доход с криптовалют.