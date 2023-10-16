Что мешает в Казахстане получить налоги с майнеров, имеющих доход с криптовалют

В Казахстане сложился спорный правовой статус для крипты – добывать ее можно, но проводить финансовые операции нельзя. Что мешает в РК получить налоги с майнеров, имеющих доход с криптовалют, выяснял Zakon.kz.

Cтраны Европы, США и некоторые страны Латинской Америки не препятствуют обороту криптовалюты и определяют ее, как конвертируемая децентрализованная виртуальная валюта, тогда как Китай, Алжир, Египет и Морокко напрямую запрещают ее хождение. В Казахстане и России криптовалюта имеет спорный правовой статус, поскольку ее можно добывать, но с ними нельзя производить финансовые операции.

Торговать криптовалютой в Казахстане нельзя. Исключение составляет лишь криптобиржа на площадке Международного финансового центра "Астана", где только юридические лица имеют право торговать криптой. Да и вообще, самого официального понятия "криптовалюта" в нашей стране нет. Согласно Закону РК "О цифровых активах в Республике Казахстан", существует понятие "цифровой актив". Здесь же даются определения "обеспеченный" и "необеспеченный" цифровой актив.

Основным различием между обеспеченным и необеспеченными цифровыми активами является удостоверение имущественных прав на цифровой актив. Иными словами, в обеспеченном цифровом активе должен быть указан его владелец и права владельца, а также привязанность к цене определенного реального актива. Например, такими цифровыми активами могут выступать стейблкойны Tether, TrueUSD, Paxos и другие.

В случае необеспеченных цифровых активов майнеру предоставляется цифровой токен за участие в майнинге криптовалюты. Однако в необеспеченных цифровых активах не указывается его владелец и права владельца, а также цена такой криптовалюты зависит от многих внешних факторов. Яркими примерами необеспеченных цифровых активов являются Bitcoin, Ripple, Ethereum и другие.

По сути дела, майнингом занимаются именно для добычи необеспеченных цифровых активов. И здесь всплывают коллизии.

С одной стороны, Закон РК "Об информатизации" запрещает выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории республики. Точнее запрещал ранее, поскольку законом №194-VII от 06.02.2023 г. пп. 55-1 ст. 1 и ст. 33-1 (которая устанавливала правовой режим оборота цифровых активов) были исключены из правоустанавливающего документа.

С другой стороны, Закон РК "О цифровых активах в Республике Казахстан" регулирует работу майнинговых ферм, на которых не факт, что будут добывать обеспеченную крипту. Причем в законе нет запрета на майнинг необеспеченной криптовалюты, хотя документом регламентируется добыча обеспеченного цифрового актива. Пункт 3 статьи 8 главы 3 гласит:

"Собственником необеспеченных цифровых активов, возникших в результате цифрового майнинга, является цифровой майнер". И далее в пункте 5 статьи 8 главы 3 того же закона указывается: "Осуществление деятельности по цифровому майнингу на территории Республики Казахстан разрешается индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Республики Казахстан и не относится к выпуску и обороту необеспеченных цифровых активов". То есть о табу майнинга необеспеченных активов ни слова.

Как говорится, что не запрещено, то…

"В отношении криптовалюты у нас работает принцип все, что не запрещено, то разрешено. Криптовалюта не запрещена, но она не является официальным платежным средством. То есть принимать ее в качестве оплаты официально нельзя. Поэтому, если вы являетесь юридическим лицом и поставляете, покупаете товар или услуги, то криптовалютой рассчитаться нельзя, так как с нее нельзя заплатить налоги. С ней невозможно сдать налоговую отчетность. Но в формате P2P (Person to Person) мы можем иметь с вами взаимоотношения в криптовалюте. Ее можно покупать и продавать на любых мировых площадках", – отмечает начальник отдела информационной политики АРРФР Дмитрий Акмаев.

Он также пояснил, что налоговым законодательством криптовалюта у нас не регулируется и налогами не облагается. Можно иметь с криптовалютой отношения на свой страх и риск, но если что-то пойдет не так, то никто вас защитить не сможет.

Незнание закона не освобождает от налогов

После исключения статьи 33-1 из Закона РК "Об информатизации" правовой режим оборота данных активов упразднен, то есть на официальном уровне он не отслеживается и не регулируется.

Но если рассматривать вопрос регулирования через призму налогообложения, то получается, что доход от реализации криптовалюты относится к "прочему доходу". А это значит, что при получении такого дохода физлицо обязано отчитаться по форме 240.00 и уплатить ИПН (ст. 321, 356, 363 НК РК). Но здесь вновь возникает правовая коллизия, поскольку, как правило, все электронные кошельки с криптой находятся на зарубежных криптоплощадках.

Есть еще торговля Р2Р. Это технология сделок, которые заключаются напрямую между покупателем и продавцом без посредников (брокеров, дилеров, бирж) на согласованных между сторонами условиях. На традиционных рынках такие сделки могут заключаться на OTC (over-the-counter, внебиржевая торговля). Но и здесь отследить совершенные сделки фискальным органам довольно сложно.

Пока в Казахстане для майнинговых ферм установлен налог за потребленную электроэнергию при майнинге. Но какую крипту там майнят – секреты блокчейна в помощь.

Когда Казахстан не один воин на налоговом поле

Надо сказать, что даже в США упомянутые выше вопросы не могут отрегулировать уже несколько лет.

Как пишет happycoin.club, сенаторы США Элизабет Уоррен и Ангус С. Кинг-младший оказывают давление на Министерство финансов США и Службу внутренних доходов, чтобы ускорить внедрение недавно предложенных правил налоговой отчетности для криптовалютных брокеров.

В письме, адресованном двум регуляторам, сенаторы выразили обеспокоенность по поводу двухлетней задержки в обеспечении соблюдения правил, которая обойдется федеральному правительству в миллиарды налоговых поступлений.

По оценкам экспертов, налоговый орган теряет около 50 млрд долларов ежегодно из-за непонимания криптотрейдерами правил или намеренного уклонения от уплаты налогов.

Обеспокоенность американских законодателей вызвана недавно предложенным постановлением Министерства финансов и налоговой, целью которого является регулирование обширного и сложного мира торговли криптовалютами и налоговой отчётности. Однако они выступили против назначенной даты вступления документа в силу в 2026 году.

Сенаторы утверждают, что задержка противоречит директиве Закона "Об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах" 2021 года, касающейся новых требований к отчетности криптоброкеров во всех налоговых декларациях, поданных с 2024 года. Они ссылаются на Объединенный комитет по налогообложению, который прогнозирует, что эти требования могут принести значительные налоговые поступления в первые годы их реализации.

Законодатели также подчеркнули, что дальнейшие задержки могут открыть двери криптолоббистам, которые сорвут попытки правительства регулировать растущий и в значительной степени неконтролируемый сектор.