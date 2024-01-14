Тысячи ресторанов Великобритании закрываются из-за роста коммунальных счетов

Согласно данным консалтинговой группы CGA, тысячи ресторанов и баров закрываются в Великобритании из-за роста коммунальных счетов и стоимости аренды, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Independent.

"В индустрии гостеприимства говорят, что не справляются из-за груза быстро растущих счетов за энергию. Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года в Великобритании закрывали более 10 подобных заведений в день. При этом их общее количество в стране снизилось до менее чем 100 тыс. впервые за всю историю наблюдений.

Среди других факторов, приводящих к закрытию ресторанов и баров в Великобритании, также называют рост цен на продукты и нехватку персонала.

Ранее, в апреле, сообщалось, что в Великобритании по итогам 2022 года из-за роста стоимости жизни в стране закрылись более 1 тыс. пабов.