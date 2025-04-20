Одномоторный самолет рухнул на поле в США: погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Иллинойс, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 апреля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию.

На борту воздушного судна находились две женщины и двое мужчин. По предварительной информации, самолет потерпел крушение из-за того, что зацепил линию электропередачи.

🇺🇸 CBS NEWS: Four people were killed today when a small plane hit power lines and crashed in central Illinois. The Cessna 180 single-engine plane went down around 10:15 a.m. local time in Trilla. Authorities are investigating the incident. #Aviation pic.twitter.com/YfKkdIKevx — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) April 20, 2025

Администрация штата начала расследование, во время которого выяснит все обстоятельства произошедшего.

Накануне, 19 апреля, в США также потерпел крушение небольшой самолет. В результате падения воздушного судна в реку Небраска погибли три человека, их тела пока не опознаны.