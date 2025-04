Одномоторный самолет рухнул на поле в США: погибли четыре человека

Об этом 20 апреля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию.

На борту воздушного судна находились две женщины и двое мужчин. По предварительной информации, самолет потерпел крушение из-за того, что зацепил линию электропередачи.

🇺🇸 CBS NEWS: Four people were killed today when a small plane hit power lines and crashed in central Illinois. The Cessna 180 single-engine plane went down around 10:15 a.m. local time in Trilla. Authorities are investigating the incident. #Aviation pic.twitter.com/YfKkdIKevx