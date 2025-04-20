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Мир

Одномоторный самолет рухнул на поле в США: погибли четыре человека

самолет, авиакатастрофа , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 12:35 Фото: Х/plane12429
Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Иллинойс, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 апреля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию.

На борту воздушного судна находились две женщины и двое мужчин. По предварительной информации, самолет потерпел крушение из-за того, что зацепил линию электропередачи.

Администрация штата начала расследование, во время которого выяснит все обстоятельства произошедшего.

Накануне, 19 апреля, в США также потерпел крушение небольшой самолет. В результате падения воздушного судна в реку Небраска погибли три человека, их тела пока не опознаны.

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Андрей Дюсупов
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