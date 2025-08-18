#АЭС в Казахстане
Мир

Зеленский прилетел в Вашингтон

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 08:58 Фото: Telegram/Zelenskiy/Official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прилетел в США, где в понедельник, 18 августа, встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии он написал в Telegram-канале.

"Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение", – написал Зеленский.

Он добавил, что Украина настаивает на длительном мире.

"И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру", – сообщил Зеленский.

Ранее мы анонсировали, что президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.

Аксинья Титова
