Зеленский прилетел в Вашингтон
Фото: Telegram/Zelenskiy/Official
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прилетел в США, где в понедельник, 18 августа, встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.
Об этом событии он написал в Telegram-канале.
"Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение", – написал Зеленский.
Он добавил, что Украина настаивает на длительном мире.
"И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру", – сообщил Зеленский.
Ранее мы анонсировали, что президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа 2025 года.
