Небольшой самолет упал недалеко от Сан-Франциско

Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает Zakon.kz.

Согласно офису шерифа города Сан-Матео, свидетели наблюдали "хаотично" летящий двухвинтовой самолет, двигатель которого издал хлопающий звук, после чего самолет исчез из поля видимости.

"Несколько ведомств ищут небольшой самолет, который, по сообщениям, упал в заливе Хаф Мун Бэй", – указывает телеканал CBS News.

По данным телеканала, в поисках участвует береговая охрана США и полицейский дрон, уже найдены некоторые останки, однако пока неясно, принадлежат ли они пропавшему самолету.



Информации о возможных пассажирах и типе самолета не приводится.

В апреле 2023 года сообщалось, что Казахстан вошел в топ-25 стран с наибольшим числом смертельных авиакатастроф.