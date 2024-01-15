Небольшой самолет упал недалеко от Сан-Франциско
Фото: X(Twitter)/@starree
Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает Zakon.kz.
Согласно офису шерифа города Сан-Матео, свидетели наблюдали "хаотично" летящий двухвинтовой самолет, двигатель которого издал хлопающий звук, после чего самолет исчез из поля видимости.
"Несколько ведомств ищут небольшой самолет, который, по сообщениям, упал в заливе Хаф Мун Бэй", – указывает телеканал CBS News.
По данным телеканала, в поисках участвует береговая охрана США и полицейский дрон, уже найдены некоторые останки, однако пока неясно, принадлежат ли они пропавшему самолету.
Информации о возможных пассажирах и типе самолета не приводится.
В апреле 2023 года сообщалось, что Казахстан вошел в топ-25 стран с наибольшим числом смертельных авиакатастроф.
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