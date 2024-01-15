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Небольшой самолет упал недалеко от Сан-Франциско

самолет упал в США Фото: X(Twitter)/@starree
Небольшой самолет упал у берегов США недалеко от города Сан-Франциско, ведется поиск останков, сообщает Zakon.kz.

Согласно офису шерифа города Сан-Матео, свидетели наблюдали "хаотично" летящий двухвинтовой самолет, двигатель которого издал хлопающий звук, после чего самолет исчез из поля видимости.

"Несколько ведомств ищут небольшой самолет, который, по сообщениям, упал в заливе Хаф Мун Бэй", – указывает телеканал CBS News.

По данным телеканала, в поисках участвует береговая охрана США и полицейский дрон, уже найдены некоторые останки, однако пока неясно, принадлежат ли они пропавшему самолету.

Информации о возможных пассажирах и типе самолета не приводится.

В апреле 2023 года сообщалось, что Казахстан вошел в топ-25 стран с наибольшим числом смертельных авиакатастроф.

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