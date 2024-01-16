Иран бомбит американскую военную базу и консульство в иракском Эрбиле
Фото: скриншот с видео
Около семи взрывов прогремело в районе военной базы и консульства в городе Эрбиль (Иракский Курдистан). Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции, сообщает Zakon.kz
Местные СМИ пишут, что в организации заявили об "уничтожении штаб-квартиры антииранских шпионских и террористических групп".
Объекты подверглись ракетной атаке и налёту дронов одновременно.
По данным иракского Shafaq News, при обстреле погибли четыре человека, пятеро получили ранения. Официальной информации о пострадавших и нанесённом ущербе ещё не было.
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