Иран бомбит американскую военную базу и консульство в иракском Эрбиле

Фото: скриншот с видео

Около семи взрывов прогремело в районе военной базы и консульства в городе Эрбиль (Иракский Курдистан). Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции, сообщает Zakon.kz

Следите за новостями zakon.kz в: