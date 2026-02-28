Иран нанес удары по 14 базам США

Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявил о нанесении массированных ударов по 14 военным базам США на Ближнем Востоке и ряду стратегических объектов Израиля, передает Zakon.kz.

Издание Tasnim со ссылкой на военный источник 28 февраля 2026 года передало, что Иран нанес удары по 14 базам американских военных на Ближнем Востоке.

"Помимо жизненно важных и военных центров, центров безопасности сионистского режима были нанесены удары по 14 важным базам США в регионе, сотни человек из числа сил американского агрессора и сил израильского режима были уничтожены", – заявил спикер штаба.

Утром 28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные начали крупную операцию, цель которой – свержение режима.