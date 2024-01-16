Сотни туристов оказались в снежном плену из-за схода лавины в Китае

Около тысячи туристов оказались изолированы от "большого мира" в небольшой горной деревне Хему после схода нескольких лавин в китайском регионе Синьцзян, граничащем с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Lifestyle Asia 16 января, сильный снегопад в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая привел к сходу нескольких лавин, которые перекрыли дорогу к озеру Канас в Алтайских горах. Из-за этого сотни туристов оказались в снежном плену.

Снегопад на северо-западе КНР продолжался несколько дней. В некоторых районах снег шел, не прекращаясь, десять суток. Сошедшие с гор лавины заблокировали дорогу, ведущую к популярной у туристов деревне Хему, где в тот момент находились около тысячи приезжих из других регионов Китая и из-за рубежа.





Большинство туристов, запертых в деревне, отнеслись к ситуации спокойно и даже опубликовали видео из Хему, где из-за огромных сугробов невозможно выйти из гостевых домиков на улицу. Другим повезло меньше – их пришлось эвакуировать с помощью вертолетов.

"Эта ситуация – достаточно особенная. Мы раньше уже сталкивались с такими сильными снегопадами, но еще никогда не видели настолько частого схода лавин", – подчеркнул Чжао Цзиньшэн, руководитель местного управления дорожного движения.

"Замурованным" в заснеженной деревне туристам доставили продукты, но чтобы вызволить их из заточения в сугробах, потребуется время. Китайским дорожникам придется расчистить более шести километров трассы, причем на некоторых участках высота снега составляет семь метров. Расчистку снежных завалов затрудняет плохая погода. Окрестности озера Канас будут закрыты для посещения как минимум до 20 января.

Сход лавин затронул и Восточно-Казахстанскую область. На минувшей неделе лавина парализовала движение на трассе "Усть-Каменогорск – Алтай".