Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сотни туристов оказались в снежном плену из-за схода лавины в Китае

Тысяча туристов оказалась в снежном плену из-за схода лавины в Китае Фото: pixabay
Около тысячи туристов оказались изолированы от "большого мира" в небольшой горной деревне Хему после схода нескольких лавин в китайском регионе Синьцзян, граничащем с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Lifestyle Asia 16 января, сильный снегопад в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая привел к сходу нескольких лавин, которые перекрыли дорогу к озеру Канас в Алтайских горах. Из-за этого сотни туристов оказались в снежном плену.

Снегопад на северо-западе КНР продолжался несколько дней. В некоторых районах снег шел, не прекращаясь, десять суток. Сошедшие с гор лавины заблокировали дорогу, ведущую к популярной у туристов деревне Хему, где в тот момент находились около тысячи приезжих из других регионов Китая и из-за рубежа.


Большинство туристов, запертых в деревне, отнеслись к ситуации спокойно и даже опубликовали видео из Хему, где из-за огромных сугробов невозможно выйти из гостевых домиков на улицу. Другим повезло меньше – их пришлось эвакуировать с помощью вертолетов.

"Эта ситуация – достаточно особенная. Мы раньше уже сталкивались с такими сильными снегопадами, но еще никогда не видели настолько частого схода лавин", – подчеркнул Чжао Цзиньшэн, руководитель местного управления дорожного движения.

"Замурованным" в заснеженной деревне туристам доставили продукты, но чтобы вызволить их из заточения в сугробах, потребуется время. Китайским дорожникам придется расчистить более шести километров трассы, причем на некоторых участках высота снега составляет семь метров. Расчистку снежных завалов затрудняет плохая погода. Окрестности озера Канас будут закрыты для посещения как минимум до 20 января.

Сход лавин затронул и Восточно-Казахстанскую область. На минувшей неделе лавина парализовала движение на трассе "Усть-Каменогорск – Алтай".

Читайте также

Хейтеры атаковали Марка Цукерберга за его безумную идею
Хейтеры атаковали Марка Цукерберга за безумную идею с фермой
Ким Чен Ын: КНДР не будет избегать войны с Южной Кореей
Ким Чен Ын: КНДР не будет избегать войны с Южной Кореей
Самый молодой кандидат в президенты США выбыл из предвыборной гонки
Самый молодой кандидат в президенты США выбыл из предвыборной гонки
Никита Дробны
Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России
Даяна Ястремская разгромила Маркету Вондроушову,
Первая сенсация на Australian Open-2024: украинская теннисистка выбила из состязаний седьмую ракетку мира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: