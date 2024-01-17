В Кыргызстане прошли обыски у журналистов независимых СМИ. ООН сделала заявление

В Кыргызстане милиция провела обыски в офисе и домах журналистов нескольких независимых изданий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24.kg, 15 января в офис их редакции пришли сотрудники ГКНБ. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову. В редакции провели обыск. Редакционная техника и личные телефоны сотрудников были изъяты.

Также СМИ сообщило, что 16 января сотрудники министерства внутренних дел провели обыски в ряде других независимых медиаорганизаций и отвезли на допрос 11 журналистов и работников СМИ. Сообщается о задержании членов команды Temirov Live и "Айт Айт Десе" Махабат Тажибек кызы (супруга Болота Темирова), Азамата Ишенбекова и Сапара Акунбекова. Арестовали также журналистов "ПолитКлиники" Тыныстана Асыпбека и "Арча медиа" Сайпидина Султаналиева. Позднее стало известно о задержании Жоодара Бузумова и Айке Бейшекеевой.

Заявление ОНН

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл заявила, что организация обеспокоена задержаниями журналистов в Кыргызстане.



"Последние действия властей, по-видимому, являются частью более масштабной схемы давления на активистов гражданского общества, журналистов и других критиков властей. Арест или содержание под стражей в качестве наказания за законное осуществление прав человека, включая свободу выражения мнений, является произвольным в соответствии с международным правом в области прав человека", — подчеркнула Лиз Тросселл.

Она призвала власти защитить свободу выражения мнений и обеспечить соответствие законодательства о СМИ в стране международным стандартам в области прав человека.