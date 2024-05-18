КНБ сделал заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном

18 мая 2024 года Комитет Национальной безопасности (КНБ) Казахстана выступил с важным заявлением о ситуации на границе с Кыргызстаном, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано:

"Информация, размещенная в некоторых средствах массовой информации о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков в Бишкеке, не соответствует действительности".

Также отмечено, что пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме.

"Пограничниками Казахстана и Кыргызстана осуществляется постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке в городе". Пресс-служба КНБ РК

В ночь с 17 на 18 мая 2024 года в Бишкеке начался стихийный протест из-за конфликта местных жителей с иностранцами в одном из хостелов кыргызской столицы.

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В результате ночных инцидентов в Бишкеке за медпомощью обратились 29 человек.