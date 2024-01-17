Король Великобритании отложил публичные мероприятия из-за медпроцедуры

Королю Великобритании Чарльзу III проведут медицинскую процедуру на следующей неделе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец, король решил лечь в больницу для лечения увеличенной простаты, из-за чего его публичные мероприятия отложены. Представители дворца также сообщили, что он временно не будет исполнять королевские обязанности.

Подробная информация о состоянии здоровья короля стала "необычной", пишет издание. Его источники в окружении короля подчеркнули, что Чарльз III хотел поделиться деталями своего диагноза, чтобы побудить других мужчин пройти обследование и проверить свое здоровье в соответствии с рекомендациями врачей.

Чарльз III официально стал королем Великобритании 6 мая 2023 года.

