#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Культура и шоу-бизнес

Король Великобритании стал диджеем

Король Великобритании стал диджеем, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 03:03 Фото: Instagram/theroyalfamily
Король Великобритании Чарльз III занялся музыкой, сообщает Zakon.kz.

7 марта на странице королевства в Instagram, он анонсировал запуск собственного подкаста "The King’s Music Room". Это своеобразная музыкальная комната короля, где он будет делиться любимой музыкой с фанатами.

Подкаст запускается по случаю Commonwealth Day – праздника британского Содружества наций. Он ежегодно отмечается во второй понедельник марта.

Плейлист будет разбавлен рассказам и анекдотами от короля про музыку, исполнителей и с чем выбранные песни ассоциируются. Выходит 10 марта на Apple Music.

А вот кулинарное шоу его невестки Меган Маркл раскритиковали за безвкусицу и отсутствие полезной информации.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Вера Брежнева появилась на Неделе моды в Париже
Культура и шоу-бизнес
04:04, 08 марта 2025
Вера Брежнева появилась на Неделе моды в Париже
Рэпер Баста оказался тираном
Культура и шоу-бизнес
01:50, 08 марта 2025
Рэпер Баста оказался тираном
Оскандалившийся Алмас Кишкенбаев оставил в соцсетях послание девушкам
Культура и шоу-бизнес
00:42, 08 марта 2025
Оскандалившийся Алмас Кишкенбаев оставил в соцсетях послание девушкам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: