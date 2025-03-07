Король Великобритании стал диджеем

Король Великобритании Чарльз III занялся музыкой, сообщает Zakon.kz.

7 марта на странице королевства в Instagram, он анонсировал запуск собственного подкаста "The King’s Music Room". Это своеобразная музыкальная комната короля, где он будет делиться любимой музыкой с фанатами.

Подкаст запускается по случаю Commonwealth Day – праздника британского Содружества наций. Он ежегодно отмечается во второй понедельник марта.

Плейлист будет разбавлен рассказам и анекдотами от короля про музыку, исполнителей и с чем выбранные песни ассоциируются. Выходит 10 марта на Apple Music.

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