Король Великобритании стал диджеем
Фото: Instagram/theroyalfamily
Король Великобритании Чарльз III занялся музыкой, сообщает Zakon.kz.
7 марта на странице королевства в Instagram, он анонсировал запуск собственного подкаста "The King’s Music Room". Это своеобразная музыкальная комната короля, где он будет делиться любимой музыкой с фанатами.
Подкаст запускается по случаю Commonwealth Day – праздника британского Содружества наций. Он ежегодно отмечается во второй понедельник марта.
Плейлист будет разбавлен рассказам и анекдотами от короля про музыку, исполнителей и с чем выбранные песни ассоциируются. Выходит 10 марта на Apple Music.
А вот кулинарное шоу его невестки Меган Маркл раскритиковали за безвкусицу и отсутствие полезной информации.
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