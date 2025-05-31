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Мир

Трагедия произошла на стройке в российском цирке

умер рабочий на строительной площадке цирка, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 08:15 Фото: pixabay
Следственный отдел по Центральному району города Волгограда регионального управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего, который сорвался с высоты 30 м при строительных работах в цирке 29 мая, сообщает Zakon.kz.

Следствие планирует провести правовую оценку действий тех лиц, которые отвечают за безопасность условий труда.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при проведении строительных работ в здании Волгоградского государственного цирка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", – говорится в сообщении в Telegram.

Ранее сообщалось, что умер шахтер, пострадавший на руднике в Актюбинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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