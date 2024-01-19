Жителя Таиланда отправили в тюрьму на 50 лет за оскорбление короля

Монгкол Тиракот, демократический активист из Таиланда, получил рекордный 50-летний срок за посты в Facebook с критикой монархии и королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, 30-летнего Тиракота приговорили к беспрецедентно длительному тюремному сроку за оскорбление короля. Ему дали 50 лет лишения свободы – пока что это самый суровый приговор за всю историю Таиланда по закону об "оскорблении величия".

Изначально Монгкол Тиракот получил 28 лет тюрьмы по делу о публикациях в Facebook, которые суд счел оскорбительными для королевской семьи. Мужчина подал апелляцию, надеясь добиться отмены приговора или хотя бы сократить срок. Но апелляционный суд в городе Чианграй на севере Таиланда нашел в аккаунте активиста еще 11 "криминальных" постов и увеличил ему длительность заключения до 50 лет.

Правозащитная организация TLHR ("Тайские юристы за права человека") отмечает, что это максимально суровое наказание по ст. 112 таиландского уголовного кодекса ("оскорбление величия", то есть королевской семьи) за всю историю ее существования. До этого самым строгим считался приговор, вынесенный в 2021 году другой жительнице Таиланда – 43 года тюрьмы.



Монгкол Тиракот – владелец собственного онлайн-магазина одежды. Он не был очень известным демократическим активистом, в Facebook у него лишь 950 подписчиков. Его впервые задержали в 2021 году во время масштабных политических протестов в Таиланде, в которых участвовали десятки тысяч человек. Более чем 250 участникам этих акций в итоге предъявили обвинения по статье об "оскорблении величия".



Ранее 29-летней женщине-депутату в Таиланде дали шесть лет тюрьмы за репосты чужих комментариев в соцсети.

