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Шесть лет тюрьмы дали депутату в Таиланде за оскорбление короля

Шесть лет тюрьмы дали депутату из Таиланда за критику короля Фото: facebok/nanaicez10
Таиландскую общественную активистку и депутата парламента приговорили к шести годам заключения за оскорбление королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, 29-летнюю Рукчанок "Айс" Шринорк – общественную активистку и депутата парламента от прогрессивной партии "Движение вперед" – приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбление королевской семьи и нарушение законодательства о компьютерных преступлениях.

Дело в отношении Рукчанок, которая получила известность как молодежная активистка, возбудили из-за постов в соцсети X (Twitter). Речь в том числе шла о репостах чужих комментариев, в которых критиковалось решение передать производство вакцины от Covid-19 компании, принадлежащей королю Таиланда. "Айс", в частности, упрекала правительство в попытках улучшить имидж королевской семьи за счет борьбы с коронавирусом.

Рукчанок приговорили к тюремному заключению, но разрешили ей выйти на свободу под залог в полмиллиона тайских батов (6,4 млн тенге) при условии, что она больше не будет критиковать королевскую семью. Девушка отказалась признавать вину и намерена подать апелляцию. Она написала в соцсетях, что готова твердо отстаивать свою правоту. Партия "Движение вперед", которую она представляет в парламенте, требует пересмотреть закон, по которому осудили Рукчанок.

В Таиланде действуют очень строгие законы об оскорблении монархии, предусматривающие наказание вплоть до 15 лет тюрьмы. При этом трактовка "оскорбления" может быть очень широкой. С 2020 года по этому закону предъявили обвинения 259 гражданам Таиланда.

Ранее в Таиланде бывший военный застрелил невесту на собственной свадьбе.

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