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Один из богатейших людей планеты проиграл суд британской супружеской паре

Один из богатейших людей мира проиграл суд британской супружеской паре Фото: pxhere
Супружеская пара предпринимателей из британского Норфолка выиграла суд против компании LVMH (Louis Vuitton Moёt Hennessy), которая принадлежит одному из богатейших бизнесменов мира Бернару Арно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, Лоуренс и Виктория Озборн из Норфолка сумели отстоять в суде право на собственный бренд L V Bespoke. Ранее на супружескую пару предпринимателей, которая занимается производством товаров для сада, подала в суд компания LVMH – ее не устроило наличие заглавных букв L и V в названии семейного бизнеса.

В корпорации, производящей предметы роскоши и принадлежащей одному из богатейших бизнесменов планеты Бернару Арно, считали, что бренд L V Bespoke слишком похож на логотип Louis Vuitton и может ввести в заблуждение потребителей.

Озборны получили письмо с претензией от LVMH вскоре после того, как запустили бизнес по производству садовых конструкций и зарегистрировали собственный бренд в 2021 году. Предприниматели отказались исполнять требования корпорации, и после двухлетнего процесса Бюро по делам интеллектуальной собственности Великобритании вынесло решение в их пользу.

Теперь LVMH будет обязана выплатить Озборнам компенсацию в размере 4 тыс. фунтов стерлингов (более 2,2 млн тенге). Компания еще может оспорить это решение.

Виктория Озборн выразила надежду, что этот прецедент поможет защитить права других представителей малого бизнеса, которые сталкиваются с претензиями крупных корпораций из-за своих брендов.

Владелец LMVH Бернар Арно соперничает с Илоном Маском за статус самого богатого человека планеты. Он некоторое время возглавлял рейтинг богатейших бизнесменов, но переместился на второе место вскоре после того, как потерял 11,2 млрд долларов за день из-за падения акций компании.

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