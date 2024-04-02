Второй год подряд Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире

Глава конгломерата Moët Hennessy – Louis Vuitton (LVMH) Бернар Арно второй год подряд занял первую строчку в ежегодном рейтинге богатейших миллиардеров мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Forbes, состояние 75-летнего француза оценивается в 233 млрд долларов, что на 22 млрд долларов больше показателя прошлого года.

Отмечается, что Арно контролирует крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH, в активы которого входят десятки премиальных брендов, включая Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, Loro Piana, Loewe, Kenzo, Givenchy, Marc Jacobs, Sephora, Dom Pérignon, Hennessy и Tiffany & Co.

По данным издания, главный актив миллиардера – его доля акций в LVMH. Кроме того, принадлежащий Арно холдинг Agache владеет инвестициями в стриминговый сервис Netflix и ByteDance – компанию-владельца TikTok.

Второе место в новом рейтинге богачей планеты, как и год назад, досталось основателю Tesla и SpaceX Илону Маску с состоянием 195 млрд долларов. Американский предприниматель не только сохранил, но и немного улучшил прошлогодний результат (180 млрд долларов). Тем не менее ему пока не удалось превзойти рекордный для себя показатель 2019 года в 219 млрд долларов, когда Маск возглавлял список Forbes. Основу его капитала составляют акции Tesla, при этом, согласно данным издания, бизнесмен заложил более половины принадлежащих ему бумаг в качестве залога по личным кредитам на сумму до 3,5 млрд долларов. Третье место осталось за основателем Amazon Джеффом Безосом – капитал оценили в 194 млрд долларов – против 114 млрд долларов годом ранее.

Год назад Бернар Арно впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира. А в январе 2024 года его компания выиграла суд против супружеской пары предпринимателей из британского Норфолка.