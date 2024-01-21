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Военную базу США в Ираке атаковали поддерживаемые Ираном боевики

Военную базу США в Ираке атаковали поддерживаемые Ираном боевики Фото: freepik
В Центральном командовании ВС США сообщили, что иракскими шиитскими военными группировками обстреляна база Айн-эль-Асад, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz

"Примерно в 18:30 20 января поддерживаемые Ираном боевики выпустили несколько ракет и баллистических ракет по авиабазе Аль-Асад из западного Ирака. Большая часть ракет была перехвачена системами ПВО базы, несколько попали на территорию базы. Оценка ущерба продолжается. Ряд американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один военнослужащий Ирака был ранен", - говорится в сообщении Центрального командования в Twitter (X).

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что база Айн-эль-Асад, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, была атакована более чем 20 ракетами.


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