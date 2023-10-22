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Ракетный удар по военной базе США нанесли в Ираке

военные США Фото: pixabay
Бойцы шиитских вооруженных отрядов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", атаковали утром 22 октября военную базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Al Hadath, по базе было выпущено несколько ракет. О последствиях удара сведений не приводится.

Как пишет ТАСС, 19 и 20 октября база Айн-эль-Асад подвергалась нападениям беспилотных летательных аппаратов.

20 октября была отражена атака двух беспилотников на военный аэродром Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада). Иракским средствам ПВО удалось также сбить один из БПЛА над американской базой Кэмп-Виктория, которая расположена в районе международного аэропорта Багдада.

Ранее бойцы шиитских отрядов потребовали от США вывести своих военнослужащих из Ирака и других стран Ближнего Востока. В заявлении подчеркивалось, что "американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям".

Отметим, что в начале октября турецкая армия нанесла воздушные удары по Северному Ираку спустя несколько часов после попытки теракта. Сообщалось, что РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре.

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