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Президент Филиппин попал в скандал из-за посещения рок-концерта

Президент Филиппин попал в скандал из-за посещения рок-концерта Фото: wikimedia
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший оказался в центре скандала. Выяснилось, что он использовал служебный вертолет, чтобы посетить концерт группы Coldplay, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 22 января, на Филиппинах разгорелся скандал из-за посещения президентом страны выступления популярной рок-группы Coldplay. В день концерта в столице Филиппин Маниле возникли гигантские пробки, и Фердинанд Маркос-младший воспользовался президентским вертолетом, чтобы добраться до стадиона.

Когда об этом стало известно, в соцсетях на главу государства обрушился шквал критики. Его обвинили в растрате денег налогоплательщиков и в том, что правительство не решает проблему уличных заторов. Общественный активист Ренато Рейес заявил, что своим поступком президент "нанес грубое оскорбление миллионам филиппинцев", которые вынуждены пользоваться общественным транспортом и стоять в пробках. Некоторые журналисты, в свою очередь, выразили надежду, что эта ситуация заставит Фердинанда Маркоса наконец обратить внимание на проблему с транспортом и дорогами в столице.

Служба безопасности президента Филиппин в ответ заявила, что Манила столкнулась с "беспрецедентным наплывом" желающих посетить концерт Coldplay – выступление британской группы посетили 40 тысяч человек. Из-за этого возникли "непредвиденные затруднения дорожного движения". Пробки якобы угрожали безопасности президента, в связи с чем ему пришлось использовать государственный вертолет.

Заторы в Маниле в день концерта Coldplay были такими огромными, что вокалист группы Крис Мартин даже прокомментировал их, обращаясь к зрителям со сцены. Он назвал их "пробками номер один в мире".

Это не первый случай, когда концерты Coldplay в странах Юго-Восточной Азии приводят к скандалам. Ранее группа выступила в Индонезии, где консервативные мусульмане обвинили музыкантов в "пропаганде ЛГБТ" и устроили массовые беспорядки.

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