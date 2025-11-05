Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Филиппин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 ноября выразил соболезнования президенту Республики Филиппины Фердинанду Маркосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными тайфуном "Калмаэги", сообщает Zakon.kz.

Глава государства передал слова сочувствия семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что 26 человек погибли из-за тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах. Кроме того, стихийное бедствие заставило сотни тысяч жителей покинуть дома. При этом основное количество погибших – 21 человек – зафиксировано на острове Себу, где были затоплены многие улицы населенных пунктов. Максимальная скорость ветра в пределах тайфуна достигала 130 км/ч, в то время как порывы – до 180 км/ч. Также наблюдались перебои с электричеством и проходимостью транспорта в зоне происшествия.

