#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.94
602.79
6.45
События

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Филиппин

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 21:00 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 ноября выразил соболезнования президенту Республики Филиппины Фердинанду Маркосу в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными тайфуном "Калмаэги", сообщает Zakon.kz.

Глава государства передал слова сочувствия семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что 26 человек погибли из-за тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах. Кроме того, стихийное бедствие заставило сотни тысяч жителей покинуть дома. При этом основное количество погибших – 21 человек – зафиксировано на острове Себу, где были затоплены многие улицы населенных пунктов. Максимальная скорость ветра в пределах тайфуна достигала 130 км/ч, в то время как порывы – до 180 км/ч. Также наблюдались перебои с электричеством и проходимостью транспорта в зоне происшествия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии
14:00, 11 августа 2024
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции
12:27, 14 ноября 2022
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции
Токаев направил телеграмму соболезнования королю Испании в связи с наводнениями
18:30, 31 октября 2024
Токаев направил телеграмму соболезнования королю Испании в связи с наводнениями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: