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Турчанка отсудила у бывшего мужа 16 500 долларов из-за того, что он не мылся

турчанка развелась с мужем из-за его нечистоплотности Фото: pixabay
В Турции женщина развелась с мужем из-за того, что он не мылся и редко чистил зубы. Верховный суд обязал его выплатить бывшей супруге материальную компенсацию в размере 16 500 долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Sabah со ссылкой на слова турчанки, мужчина перестал соблюдать правила личной гигиены: чистил зубы несколько раз в неделю и не менял одежду неделями. Это возмутило ее, и она подала на развод.

Отмечается, что в суде в качестве свидетелей выступили друзья семьи, которые подтвердили показания женщины. Также там присутствовали коллеги с работы экс-супруга, которые тоже жаловались на его нечистоплотность, уточняет издание.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

Ранее сообщалось, что за мат и "непристойные жесты" осудили жителя Уральска.

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