За мат и "непристойные жесты" осудили жителя Уральска

Суд Уральска привлек к административной ответственности местного жителя, который в кафе города матерился и показывал непристойные жесты. Моральную компенсацию присудили одному из посетителей общепита, сообщает Zakon.kz.

В суд обратился посетитель кафе, в котором произошел инцидент. Истец, заявивший о хулиганстве, потребовал с ответчика моральную компенсацию. Согласно материалам дела, обратившийся в суд житель города, посчитал действия ответчика оскорбительными для посетителей заведения, где тот матерился и показывал непристойные жесты, пишет Мой город.

"Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. А за сквернословие в адрес истца нарушитель теперь должен выплатить 100 тысяч тенге в качестве моральной компенсации", – пишет издание.

Решение суда не вступило в законную силу. Осужденный может обжаловать его в апелляционной инстанции.

Накануне стало известно, что полицейские сняли с поезда двух пассажиров, следовавших рейсом Алматы – Костанай, за распитие алкоголя в вагоне, а также нецензурную брань и оскорбления в адрес соседей.

В марте прошлого года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Штраф за мат составил 69 тысяч тенге (ранее было 17 250 тенге) или арест на срок до 15 суток.