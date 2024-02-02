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Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в Газе

конфликт Израиля и Газы Фото: pixabay
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что от палестинского движения ХАМАС также предварительно получена положительная реакция.

"Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС", – цитируют РИА Новости представителя МИД.

Согласно последним данным, число погибших жителей сектора Газа возросло до 25 900.

Конфликт между движением ХАМАС и Израилем продолжается с октября 2023 года, когда палестинские боевики атаковали израильские приграничные поселения. Израиль ответил массированными ударами по сектору Газа, а затем начал наземную операцию. Впоследствии стороны заключили кратковременное перемирие, после чего конфликт возобновился.

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