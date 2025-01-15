ХАМАС одобрил предложение о прекращении огня
Фото: pexels
Делегация палестинского движения ХАМАС передала посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными, сообщает Zakon.kz.
Заявление процитировал телеканал Al Jazeera.
"Делегация движения передала посредникам согласие движения на соглашение о прекращении огня и обмене пленными", – говорится в сообщении.
Ранее Центральное статистическое бюро Палестины заявило о том, что население сектора Газа с октября 2023 года сократилось на 6%.
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