ХАМАС одобрил предложение о прекращении огня

Фото: pexels

Делегация палестинского движения ХАМАС передала посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными, сообщает Zakon.kz.

Заявление процитировал телеканал Al Jazeera. "Делегация движения передала посредникам согласие движения на соглашение о прекращении огня и обмене пленными", – говорится в сообщении. Ранее Центральное статистическое бюро Палестины заявило о том, что население сектора Газа с октября 2023 года сократилось на 6%.



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