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Мир

Сурок Фил предсказал, когда ждать весеннего тепла

сурок Фил предсказал приход весны, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 18:38 Фото: X(Twitter)/@conserv58
Пятикилограммовый сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал, что весеннее потепление в стране наступит еще не скоро, сообщает Zakon.kz.

Согласно трансляции на телеканале CBS News, животное достали из норы на холме Гобблер-Ноб рано утром. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще 1,5 месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

"Я спускаюсь обратно, здесь наверху тень. Готовьтесь еще к шести неделям зимы в этом году", – зачитал прогноз от лица Фила представитель "Клуба сурка" в присутствии нескольких десятков тысяч зрителей, которые специально приехали ради этой церемонии.

Отмечается, что желающие лично наблюдать за "народным предсказателем" начали собираться возле холма с трех часов ночи, несмотря на холодную погоду. В Панксатони облачно, температура не превышает минус шесть градусов, ожидается снег.

Это уже 139-й прогноз Фила, при этом наступление ранней весны он предсказывал лишь 20 раз, в последний раз это случилось в 2024 году. Как утверждают участники "Клуба сурка", каждое лето Фил выпивает магический эликсир, который продлевает его жизнь еще на семь лет. По подсчетам наблюдателей, предсказания Фила сбывались лишь в 39% случаев.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 3 по 5 февраля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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