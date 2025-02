Сурок Фил предсказал, когда ждать весеннего тепла

Согласно трансляции на телеканале CBS News, животное достали из норы на холме Гобблер-Ноб рано утром. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще 1,5 месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

Отмечается, что желающие лично наблюдать за "народным предсказателем" начали собираться возле холма с трех часов ночи, несмотря на холодную погоду. В Панксатони облачно, температура не превышает минус шесть градусов, ожидается снег.

Это уже 139-й прогноз Фила, при этом наступление ранней весны он предсказывал лишь 20 раз, в последний раз это случилось в 2024 году. Как утверждают участники "Клуба сурка", каждое лето Фил выпивает магический эликсир, который продлевает его жизнь еще на семь лет. По подсчетам наблюдателей, предсказания Фила сбывались лишь в 39% случаев.

Happy Groundhog Day: Punxsutawney Phil saw his shadow this morning and there will be six more weeks of winter. ⛄️😎⛄️



