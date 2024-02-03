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Эрдоган назначил главу Центробанка Турции

Эрдоган назначил главу Центробанка Турции Фото: freepik
Новым главой Центрального банка Турции стал Фатих Карахан после того, как Хафиз Гайе Эркан попросила об отставке, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный печатный орган правительства.

Ранее Фатих Карахан занимал пост заместителя председателя Центрального банка Турции, пишет NTV.

Фатих Карахан родился в Эскишехире в 1982 году и в 2006 году окончил Босфорский университет по специальности математика и промышленная инженерия. В 2012 году получил степень магистра и доктора экономических наук в Пенсильванском университете.

Свою трудовую деятельность начал в 2012 году в должности экономиста в Центральном банке Нью-Йорка. Также работал по совместительству преподавателем в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах. В ноябре 2022 года Карахан был назначен главным экономистом Amazon.

На заводе Procter & Gamble к востоку от Стамбула двое злоумышленников, включая бывшего сотрудника предприятия, захватили в заложники 7 человек.

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