Про Жириновского снимут биографический фильм

Либерал-демократическая партия России снимет полнометражный биографический фильм про своего основателя – Владимира Жириновского, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил нынешний глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России, раскроет для молодого поколения его жизненный путь. Уверен, фильм о жизни Жириновского, о его становлении как политика станет очень популярным", - сказал Слуцкий.

По его словам, сейчас прорабатывается сценарий, идет подбор актеров.

По данным Telegram-канала "Новости кинопроизводства", картина будет называться "Жириновский. Взлет". Режиссером может выступить Александр Баранов, работавший над картинами "Игла", "Елки-2" и "Громовы".

Возможно съемки коснуться и Алматы – городе, в котором родился и вырос российский политик.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни.

