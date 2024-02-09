Ситуация в Украине: военкоматы смогут работать круглосуточно, фермеры Польши анонсировали блокаду на границе
Фото: antikor.com.ua
Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил о том, что правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно в условиях мобилизации и военного положения, сообщает Zakon.kz.
- Соединенные Штаты внесли в санкционный список транспортные компании из ОАЭ: Oil Tankers SCF Mgmt Fzco, Talassa Shipping DMCC, а также Zeenit Supply и Trading DMCC.
- В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, ее возглавляет глава комитета по разведке. Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк написал в соцести X (Twitter).
- В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
- Президент Владимир Зеленский опубликовал видео церемонии вручения наград украинским защитникам, в том числе экс-главнокомандующему Валерию Залужному и главе разведки Кириллу Буданову, которым присвоили звание Героя Украины.
- Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
- Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины являются оправданными.
- Польские фермеры начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной - "Медика – Шегини".
- Еврокомиссия предложила обложить спецналогом бизнес ЕС, работающий в России, чтобы частично финансировать помощь Украине. С такой инициативой в интервью европейскому изданию газеты Politico выступил еврокомиссар по бюджету Виргиниюс Синкявичюс.
- Жены мобилизованных украинцев в селе Далява Львовской области на западе страны вышли на акцию протеста, они требуют осуществить ротацию. Они утверждают, что их мужья находятся в зоне боевых действий уже 22 месяца. Об этом сообщило украинское издание "Захид".
- Североатлантический альянс продвигает планы взять на себя координацию поставок вооружений Украине. Сейчас рассматривается вариант интеграции формата Рамштайн по помощи Киеву в структуры НАТО, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
- Минфин Украины готовит запасной план на случай задержки финансирования со стороны США, рассчитывая на привлечение средств на внутреннем рынке, дополнительную поддержку со стороны стран Группы семи (G7) и помощь Японии. Об этом говорится в комментарии ведомства изданию РБК-Украина.
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