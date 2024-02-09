Ситуация в Украине: военкоматы смогут работать круглосуточно, фермеры Польши анонсировали блокаду на границе

Фото: antikor.com.ua

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил о том, что правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно в условиях мобилизации и военного положения, сообщает Zakon.kz.

Соединенные Штаты внесли в санкционный список транспортные компании из ОАЭ: Oil Tankers SCF Mgmt Fzco, Talassa Shipping DMCC, а также Zeenit Supply и Trading DMCC.

В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, ее возглавляет глава комитета по разведке. Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк написал в соцести X (Twitter).

В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео церемонии вручения наград украинским защитникам, в том числе экс-главнокомандующему Валерию Залужному и главе разведки Кириллу Буданову, которым присвоили звание Героя Украины.

Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что протесты фермеров против наплыва товаров из Украины являются оправданными.

Польские фермеры начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной - "Медика – Шегини".

Еврокомиссия предложила обложить спецналогом бизнес ЕС, работающий в России, чтобы частично финансировать помощь Украине. С такой инициативой в интервью европейскому изданию газеты Politico выступил еврокомиссар по бюджету Виргиниюс Синкявичюс.

Жены мобилизованных украинцев в селе Далява Львовской области на западе страны вышли на акцию протеста, они требуют осуществить ротацию. Они утверждают, что их мужья находятся в зоне боевых действий уже 22 месяца. Об этом сообщило украинское издание "Захид".

Североатлантический альянс продвигает планы взять на себя координацию поставок вооружений Украине. Сейчас рассматривается вариант интеграции формата Рамштайн по помощи Киеву в структуры НАТО, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Минфин Украины готовит запасной план на случай задержки финансирования со стороны США, рассчитывая на привлечение средств на внутреннем рынке, дополнительную поддержку со стороны стран Группы семи (G7) и помощь Японии. Об этом говорится в комментарии ведомства изданию РБК-Украина. Читайте также Умер президент HeadHunter Михаил Жуков Преступник с топором взял в заложники 15 человек в швейцарском поезде Северная Корея открыла границу для туристов впервые с 2020 года

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