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Преступник с топором взял в заложники 15 человек в швейцарском поезде

Преступник с топором взял в заложники 15 человек в швейцарском поезде Фото: unsplash
Вооруженный топором и ножом мужчина иранского происхождения взял в заложники машиниста и 14 пассажиров поезда в Швейцарии. Он удерживал захваченных людей около четырех часов, прежде чем его застрелили полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 9 февраля, на западе Швейцарии мужчина с топором и ножом захватил в заложники 14 пассажиров и машиниста поезда. Его застрелили полицейские, которые после нескольких часов переговоров взяли поезд штурмом.

Инцидент произошел около 18:35 по местному времени 8 февраля. Поезд, где захватили заложников, курсировал между двумя маленькими городками Больм и Ивердон-ле-Бэн в горном кантоне Вод. На одной из станций вооруженный мужчина заставил машиниста остановить состав и заблокировать двери, после чего связал нескольких пассажиров. Заложники успели обратиться в полицию.

Прибывшие на место полицейские пытались наладить контакт с преступником, но спустя несколько часов поняли, что это бесполезно, и пошли на штурм. Чтобы отвлечь внимание нападавшего, использовали взрывчатку. В операции участвовали 60 сотрудников правоохранительных органов.


"Полиция взяла поезд штурмом около 22:15 после того, как попыталась убедить нападавшего сдаться. Заложники были освобождены, они не пострадали", – говорится в сообщении швейцарской полиции.

Преступник набросился на полицейских с топором, после чего сотрудники правоохранительных органов открыли огонь и смертельно ранили нападавшего. Он скончался до приезда медиков.

Мужчиной, захватившим заложников в поезде, оказался 32-летний англоговорящий выходец из Ирана, претендовавший на получение статуса беженца. Никаких подробностей о его мотивах не сообщается. По заявлению полиции, сейчас нет оснований считать этот инцидент терактом. Ранее в Швейцарии не захватывали заложников в поездах, хотя подобные случаи происходили в банках и на частных предприятиях.

Неделей ранее стало известно, что на заводе Procter & Gamble в Турции двое злоумышленников, включая бывшего сотрудника предприятия, захватили в заложники семь человек.

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