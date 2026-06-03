Более 15 часов удерживал людей: чем закончился захват заложников в США
Как пишет KCRA со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент начался после сообщения о заложенной бомбе в здании, где расположены отделение банка и офис школьного округа. Подозреваемый забаррикадировался внутри и удерживал 10 человек.
В ходе переговоров вечером были освобождены двое заложников. Остальные находились в здании до завершения спецоперации.
Около 4:20 сотрудники ФБР открыли огонь по подозреваемому. Мужчина погиб на месте. После этого все заложники были освобождены, никто из них не пострадал.
В ФБР уточнили, что погибшим оказался 41-летний Энтони Скотт Сирлс-Харрис, ранее судимый за насильственные преступления и зарегистрированный как сексуальный преступник. Обстоятельства происшествия расследуются.
Bakersfield bank hostages released after robber shot dead by FBI https://t.co/MxuxVTOtRc pic.twitter.com/2YPPZG46t0— California Post (@californiapost) June 3, 2026
Ранее сообщалось, что вооруженный парень атаковал школу в Таиланде и взял заложников.