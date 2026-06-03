Более 15 часов удерживал людей: чем закончился захват заложников в США

В американском городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) завершилась более чем 15-часовая операция по освобождению заложников. Мужчина, удерживавший людей в офисном здании, был застрелен сотрудниками ФБР, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KCRA со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент начался после сообщения о заложенной бомбе в здании, где расположены отделение банка и офис школьного округа. Подозреваемый забаррикадировался внутри и удерживал 10 человек.

В ходе переговоров вечером были освобождены двое заложников. Остальные находились в здании до завершения спецоперации.

Около 4:20 сотрудники ФБР открыли огонь по подозреваемому. Мужчина погиб на месте. После этого все заложники были освобождены, никто из них не пострадал.

В ФБР уточнили, что погибшим оказался 41-летний Энтони Скотт Сирлс-Харрис, ранее судимый за насильственные преступления и зарегистрированный как сексуальный преступник. Обстоятельства происшествия расследуются.

Bakersfield bank hostages released after robber shot dead by FBI https://t.co/MxuxVTOtRc pic.twitter.com/2YPPZG46t0 — California Post (@californiapost) June 3, 2026

Ранее сообщалось, что вооруженный парень атаковал школу в Таиланде и взял заложников.