Глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что США остановили продажу оружия Украине, сообщает Zakon.kz.

Об этом Роман Костенко рассказал в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"По моей информации, оружие, которое шло на продажу, – поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет. И все ждут, будет ли это решение, чтоб хотя бы за деньги поставлять сюда оружие", – заявил он.

По его словам, о полной остановке поставок речи нет:

"Сейчас есть остановка оружия. Но это оружие от компаний, ожидающих решения и того, что будет происходить в политическом поле".

До этого президент Украины Владимир Зеленский оценил невысокие шансы на то, чтобы "выжить без поддержки Соединенных Штатов". Он признал, что "не хочет думать" об отсутствии стратегического партнерства. В то же время политик добавил, что "во всех сложных ситуациях есть шанс".

Ранее Дональд Трамп указал на необходимость проведения выборов в Украине.

