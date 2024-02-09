Крупнейшую за последние пять лет вспышку зафиксировали на Солнце

На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек, но Землю она может не затронуть, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышке присвоили балл Х3.3, продлилась с 18:53 до 19:32 по времени Астаны, достигнув максимума в 19:14.

Отмечается, что сейчас на Солнце фиксируются мощные потоки излучения из области вспышки, которые могут наблюдаться до двух-трех часов.

Также сообщается, что влияние этого события на Землю практически исключено: вспышка произошла в области, находящейся за солнечным краем.

"По этой причине воздействие оказалось экранировано самим солнечным диском. Это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу Земле", – пояснили ученые.

Кроме того, по мнению экспертов, эта вспышка стала второй по силе в нынешнем цикле. Первая произошла в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей присвоили балл X 5.0.

Специалисты тогда заявляли, что нарастающая частота таких явлений и рост их мощности говорят о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине этого года. Согласно другим прогнозам, это произойдет в 2025-м.

В июле 2023 года сообщалось, что на Солнце произошли три мощные вспышки класса М.