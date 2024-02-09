Крупнейшую за последние пять лет вспышку зафиксировали на Солнце
Как пишут РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН, вспышке присвоили балл Х3.3, продлилась с 18:53 до 19:32 по времени Астаны, достигнув максимума в 19:14.
Отмечается, что сейчас на Солнце фиксируются мощные потоки излучения из области вспышки, которые могут наблюдаться до двух-трех часов.
Также сообщается, что влияние этого события на Землю практически исключено: вспышка произошла в области, находящейся за солнечным краем.
"По этой причине воздействие оказалось экранировано самим солнечным диском. Это достаточно редкое явления, которое в данном случае сыграло на пользу Земле", – пояснили ученые.
Кроме того, по мнению экспертов, эта вспышка стала второй по силе в нынешнем цикле. Первая произошла в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей присвоили балл X 5.0.
Специалисты тогда заявляли, что нарастающая частота таких явлений и рост их мощности говорят о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить уже в середине этого года. Согласно другим прогнозам, это произойдет в 2025-м.
В июле 2023 года сообщалось, что на Солнце произошли три мощные вспышки класса М.