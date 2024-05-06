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На Солнце произошла одна из крупнейших за последние 10 лет вспышек

Вспышка, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:57 Фото: pxhere
На Солнце только что зарегистрирована одна из крупнейших солнечных вспышек за последнее десятилетие, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости приводит слова руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

"Одна из крупнейших вспышек последнего десятилетия произошла на Солнце менее получаса назад".  Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев

Мощность вспышки предварительно оценивается как X4.5. Также ее идентифицировали визуально космические телескопы.

По словам Богачева, события такого балла относятся к исключительно крупным. В каталоге за десять лет, с мая 2014 года, присутствуют сведения только о четырех более мощных взрывах.

Вспышка стала результатом крупнейшего в этом цикле всплеска солнечной активности. По данным ученых, он все еще продолжается.

"В настоящее время планета находится в облаке солнечной плазмы. Происходят магнитные бури, вызванные более ранними событиями. Последствия для Земли от текущего взрыва будут понятны в течение нескольких часов". Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев

3 мая в соцсетях появилось видео Солнца, снятое с борта МКС.

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