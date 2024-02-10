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Умерла актриса из сериала "Дикая роза" Рената Флорес

актриса Фото: kino-teatr.ru
Мексиканская актриса Рената Флорес, сыгравшая экономку Леопольдину в известном сериале 80-х годов "Дикая Роза", скончалась на 75-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Financiero, ее смерть подтвердили в местном Доме актера и Национальной ассоциации исполнителей.

"Девятого февраля стало известно, что актриса Рената Флорес, известная по ролям в сериалах "Дикая Роза" и "Да здравствуют дети!", скончалась в возрасте 74 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что актриса завершила карьеру в 2013 году, после чего два года была бездомной. Впоследствии она проживала в Доме актера. Актер и продюсер Хорхе Ортис де Пинедо уточнил, что Флорес умерла от рака.

Рената Флорес родилась 28 августа 1949 года в Мехико. На ее счету около 28 ролей в телевизионных проектах. Последним сериалом, в котором она снялась, стал проект 2012–2013 годов "Настоящая любовь" (Amores verdaderos).

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