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Умерла актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей"

актриса Фото: kino-teatr.ru
Российская актриса Белла Ко скончалась 10 августа на 55-м году жизни в Москве, сообщает Zakon.kz.

Она умерла в собственной квартире. Известно, что в последние годы женщина боролась с онкологическим заболеванием.

"В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти – онкология", – приводит слова собеседника ИА "Регнум".

Пока о дате и месте прощания с актрисой неизвестно.

Белла Ко сыграла роли в сериалах "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Склифосовский". Кроме того, она озвучила героев мультфильмов "История игрушек", "Суперсемейка", "Тарзан 2: Начало легенды" и других. Также ее голосом говорят персонажи игр Call of Duty, "Ведьмак-2", Diablo и The last of us.

Ранее сообщалось, что 8 августа скончался известный актер Леонид Володарский, озвучивший более 5 тыс. фильмов.

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