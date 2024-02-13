Садыр Жапаров ответил США: Вам можно, а нам нет?

Президент Кыргызстана ответил на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу принимаемых в Кыргызстане дополнений в закон "О некоммерческих организациях", сообщает Zakon.kz.

17 января Блинкен направил письмо президенту Кыргызстана, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о принимаемых дополнениях в законы "О некоммерческих организациях".

В ответ пресс-секретарь Садыра Жапарова опубликовал ответное письмо президента Энтони Блинкену.

"Вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства... Цель проекта Закона – внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, действующих в Кыргызской Республике", – из письма Жапарова

Жапаров отметил, что в Кыргызстане насчитываются десятки тысяч НКО и НПО, которые успешно работают по всей стране. Они получают финансирование не только из США и стран Евросоюза.

"Речь идет о том, что кыргызское государство, как это ему положено по статусу, намеревается контролировать, откуда приходят деньги в эти неправительственные/некоммерческие организации, кем, как и на какие цели они расходуются. Проектом закона, инициированным депутатами и принятым в первом чтении, в действующий закон "О некоммерческих организациях" вводятся положения, связанные с деятельностью некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного представительства, и предусматривается ведение уполномоченным государственным органом Реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя", – из ответного письма Жапарова

Президент Кыргызстана отметил, что концепция проекта закона близка к концепции действующего закона о регистрации иностранных агентов (Foreign AgentsRegistration Act, FARA) принятого в США в 1938 году.

Как нам известно, в законе FARA статус иностранного агента предусмотрен не только для средств массовой информации, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения – задержка регистрации или отказ от нее чреваты не только административным, но и уголовным наказанием. В этой связи не может не возникнуть вопрос: почему вам можно, а нам нельзя? – из письма президента КР

Жапаров перечислил главные требования для НКО и НПО.

исполнение норм Конституции и законов Кыргызской Республики, в том числе, Налогового кодекса;



обеспечение прозрачности деятельности неправительственных/некоммерческих организаций, средств массовой информации и их подотчетности перед налоговыми органами.

Он признался, что представители так называемых "свободных СМИ и НПО" в Кыргызстане приняли в штыки принимаемые изменения в законах.

"Следует отметить, что за последние три десятилетия в нашей стране появилась "прослойка" неправительственных/некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа (в кыргызском обществе их называют "грантоедами"), руководители которых превратили их на самом деле в "семейные предприятия", занимающиеся "распиливанием" денег, поступающих от иностранных спонсоров. Об этом много раз писали в СМИ нашей страны. При необходимости мы готовы предоставить вам соответствующую информацию", – из письма Жапарова

В заключение президент Кыргызстана пригласил Энтони Блинкена посетить Кыргызстан и убедиться в соблюдении законов.

"Уверен, что в Кыргызстане вы всегда найдете надежных друзей. Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", – из ответного письма президента Кыргызстана



