Женщинам в Узбекистане разрешили водить автобусы и грузовики

В Узбекистане отменили запреты на вождение больших автобусов и грузовиков для женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства транспорта Республики Узбекистан, теперь женщины могут управлять автомобилями грузоподъемностью более 2,5 тонны и автобусами, которые вмещают свыше 14 пассажиров.

"Технические характеристики современных автомобилей позволяют женщинам комфортно и без вреда для здоровья работать в этих сферах". Минтранс Узбекистана

До отмены предыдущих норм гражданки страны могли управлять только автобусами, вмещающими в себя не более 14 человек. В документе утверждалось, что такие ограничения не соответствуют принципам по обеспечению равных прав и гарантий возможностей для женщин и мужчин.

В настоящее время в ведомстве убеждены, что отмена предыдущих норм и новое законодательство будут способствовать обеспечению гендерного равенства в транспортной сфере позволит трудоустроить женщин к вождению общественных автобусов.

31 декабря в Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте рассказали, как в 2023 году защищали права женщин и детей в Казахстане.