Женщинам в Узбекистане разрешили водить автобусы и грузовики
По информации Министерства транспорта Республики Узбекистан, теперь женщины могут управлять автомобилями грузоподъемностью более 2,5 тонны и автобусами, которые вмещают свыше 14 пассажиров.
"Технические характеристики современных автомобилей позволяют женщинам комфортно и без вреда для здоровья работать в этих сферах".Минтранс Узбекистана
До отмены предыдущих норм гражданки страны могли управлять только автобусами, вмещающими в себя не более 14 человек. В документе утверждалось, что такие ограничения не соответствуют принципам по обеспечению равных прав и гарантий возможностей для женщин и мужчин.
В настоящее время в ведомстве убеждены, что отмена предыдущих норм и новое законодательство будут способствовать обеспечению гендерного равенства в транспортной сфере позволит трудоустроить женщин к вождению общественных автобусов.
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