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На золотодобывающей шахте в Турции из-за оползня под завалами оказались рабочие

обвал в шахте Фото: скриншот видео
Губернатор провинции Хамза Айдогду заявил о том, что на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны произошел обвал, под которых остались рабочие, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, гигантский оползень сошел в районе шахты в районе Илич, в результате произошел обвал.

"Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", – заявил губернатор.

Уточняется, что управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами. На сайте компании сообщается, что данная шахта начала функционировать в декабре 2010 года.


Отметим, что 4 января автобус, в котором находились 3 пассажира и водитель, провалился в очистное пространство близ шахты на руднике в Павлодарской области.

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