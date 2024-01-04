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Автобус с людьми провалился в воронку возле шахты в Павлодарской области

Автобус с людьми провалился в воронку возле шахты в Павлодарской области Фото: phxere
Возле шахты в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми. ЧП произошло ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Павлодарской области уточнили, что автобус с четырьмя пассажирами провалился в очистное пространство вблизи шахты Майкаинского рудника.

"Предварительная длина обвала – 150-200 метров, ширина – 500 метров, глубина обвала – 150 метров. На момент обвала в автобусе находились 4 человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель. Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

На месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов, руководство ДЧС и местных исполнительных органов.

Также отмечено, что работают психологи.

"В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства Павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО "Майкаинзолото", местных исполнительных органов, а также спасателей Департамента по ЧС. Всего задействованы 44 человека, 13 единиц техники и один БПЛА (дрон)".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Ранее корреспондент Zakon.kz сообщал о трагедии в Уральске. Там 4 января 2024 года в двухэтажном здании кафе Rizyq предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением. Погибли два человека.

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