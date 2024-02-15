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Ситуация в Украине: СБУ заочно предъявила обвинения Таисии Повалий, страны НАТО решили поставить 1 млн БЛА

ситуация в Украине Фото: Instagram/tpovaliyofficial/pixabay
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что группа государств - членов НАТО решила поставить 1 млн беспилотных летательных аппаратов Украине, сообщает Zakon.kz.
  • Польские фермеры на демонстрации в центре города Вроцлава на юго-западе страны забросали яйцами здание представительства Еврокомиссии (ЕК).
  • Затем польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожали усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия.
  • Водители украинских грузовиков, которые застряли в Польше из-за блокады местными фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, устроили акцию протеста в польском Перемышле, перекрыв одну из дорог. Об этом сообщило украинское издание "Страна".
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети Х сообщил, что обсудил блокаду украинско-польской границы с коллегой из Польши Дональдом Туском, но при этом он не стал раскрывать результаты разговора.
  • Фермеры во Франции готовят новые акции протеста в Окситании (юг республики), чтобы убедить власти ускорить реализацию обещаний, данных на отраслевых переговорах, в частности о сдерживании сельхозимпорта с Украины.
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук внес залог за архидиакона Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Музычука), которому были предъявлены обвинения в оправдании действий России.
  • Власти Авдеевки на подконтрольной Киеву территории ДНР решили переименовать 23 улицы, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом сообщили в местной военно-гражданской администрации.
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает скандалом запланированное подписание "соглашения о гарантиях безопасности" с Киевом и требует его отмены.
  • Эквадорские производители бананов вынуждены искать новые рынки сбыта для своей продукции из-за введенных Россией ограничений на поставки этой ягоды. Об этом заявила глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия.
  • Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения певице Таисии Повалий сразу по трем статьям уголовного кодекса страны. Ее обвиняют в коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии". Обвинения предъявлены заочно, поскольку Повалий, по утверждению СБУ, "находится на территории России".

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