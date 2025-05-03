Трамп поставил ультиматум странам НАТО

Президент США Дональд Трамп поставил странам Североатлантического альянса ультиматум из-за расходов на оборону. Американская администрация требует от государств-членов НАТО тратить больше средств, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что Трамп может пропустить саммит НАТО, который состоится в июне 2025 года, если не будет повышения расходов на оборону. Об этом альянс предупреждал новый посол США при НАТО Мэтью Витакер, пишет журнал Spiegel.

"Сначала немецкие чиновники не верили, что американцы говорят всерьез, когда требуют таких оборонительных расходов. Но теперь Витакеру верят, что Трамп будет бойкотировать саммит в Гааге", – указывается в материале.

По данным издания, новый посол США при НАТО Мэтью Витакер на каждой встрече с коллегами из стран-союзниц настаивает на необходимости увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

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