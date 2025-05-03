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Мир

Трамп поставил ультиматум странам НАТО

Дональд Трамп, президент, НАТО, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 13:46 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп поставил странам Североатлантического альянса ультиматум из-за расходов на оборону. Американская администрация требует от государств-членов НАТО тратить больше средств, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что Трамп может пропустить саммит НАТО, который состоится в июне 2025 года, если не будет повышения расходов на оборону. Об этом альянс предупреждал новый посол США при НАТО Мэтью Витакер, пишет журнал Spiegel.

"Сначала немецкие чиновники не верили, что американцы говорят всерьез, когда требуют таких оборонительных расходов. Но теперь Витакеру верят, что Трамп будет бойкотировать саммит в Гааге", – указывается в материале.

По данным издания, новый посол США при НАТО Мэтью Витакер на каждой встрече с коллегами из стран-союзниц настаивает на необходимости увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

Ранее президент США Дональд Трамп выложил свой портрет в образе Папы Римского и создал ажиотаж в соцсетях.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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