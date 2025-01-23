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Мир

В Таиланде легализовали однополые браки

В Таиланде легализовали однополые браки, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 17:00 Фото: pexels
23 января 2025 года в Таиланде вступил в силу закон, легализующий в стране однополые браки. В связи с этим в Бангкоге собрались сотни пар, чтобы узаконить свой союз, сообщает Zakon.kz.

Cоответсвующий закон в марте 2024 года приняла нижняя палата парламента Таиланда.

В июне того же года состоялось слушание в сенате, где подавляющим большинством голосов законопроект также был одобрен. Уже в сентябре закон подписал король Таиланда.

Теперь в законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было раньше.

Кроме того, однополые супруги получили право усыновлять детей.

Премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чиннават уточнила, что этот закон о равенстве браков знаменует начало более широкой осведомленности тайского общества о гендерном многообразии и наше принятие каждого человека.

Таиланд стал второй азиатской страной (после Тайваня) и первой азиатской страной ООН, принявшей закон о легализации однополых браков.

В феврале 2024 года парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей. Стоит отметить, что это первая православная страна, в которой одобрили подобный законопроект.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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