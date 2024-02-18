Ситуация в Украине: Киев получит экспериментальные дроны-камикадзе от Франции

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Франция ведет разработку дронов-камикадзе, и одни из первых таких беспилотников получит Украина. Там они пройдут испытания в боевых условиях. Париж также продолжит поставки другой военной техники, например САУ Caesar, сообщает Zakon.kz.

Аграрии Польши протестуют против массовых поставок украинского зерна в страну. Они требуют отменить льготы, предоставленные Украине. Акции протеста польских фермеров и дальнобойщиков продолжаются с осени прошлого года. Они недовольны увеличением налогов и урезанием субсидий, а также решением Еврокомиссии снять с 15 сентября торговый запрет на зерно из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими.

Китай не продает летальное оружие сторонам конфликта в Украине. Пекин выступает за политическое урегулирование военного конфликта в Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Германия поставила Украине 66 произведенных в третьих странах бронированных внедорожников BATT UMG с отсутствием класса защиты от попаданий ракет и мин, заплатив за них цену в три раза выше положенной.

Первые истребители F-16 появятся в Украине ориентировочно в июне этого года. В то же время украинское правительство ожидает, что их пилоты до конца финансового года в США пройдут обучение на истребителях. Говорится об около 12 летчиках.

В министерстве обороны России сообщили, что после установления полного контроля над городом Авдеевка группировка войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева ведет дальнейшие наступательные действия в Донецкой народной республике.

Совет национальной безопасности США начал разрабатывать план ответа на якобы имеющуюся угрозу со стороны России в космосе, заявил глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главами МИД Китая и Индии вероятность того, что Россия разместит ядерное оружие в космосе, а также призвал их повлиять на Москву, сообщает The New York Times (NYT). По данным газеты, на встрече c Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром госсекретарь США отметил, что именно лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Владимира Путина от шага, "который может обернуться катастрофой".

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявило в розыск МВД России. Вместе с Каллас в розыскной список МВД включен и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в розыске находятся политики из Балтии, "надругавшиеся над исторической памятью". Читайте также Юлия Навальная опубликовала первый пост после смерти мужа Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" направил запрос на интервью с Байденом 82 рыбака на отколовшейся льдине на Сахалине спасло МЧС России

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