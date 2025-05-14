Макрон признался, что Франция больше не сможет поставлять оружие Украине

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Франция использовала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов и не может нарастить поставки без ущерба для своей безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала TF1, президент уточнил, что его страна передала Киеву большое количество снарядов и различной техники, в том числе артиллерийских систем.

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"Мы отдали Украине все, что у нас было. Но нельзя отдавать то, чего у тебя нет. Мы не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности", – подчеркнул Макрон.

Ранее мы сообщали, что 10 мая в Киеве прошла встреча президентов Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши.

