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Мир

Макрон признался, что Франция больше не сможет поставлять оружие Украине

Президент, Зеленский, Украина, Франция, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 07:55 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Франция использовала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов и не может нарастить поставки без ущерба для своей безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала TF1, президент уточнил, что его страна передала Киеву большое количество снарядов и различной техники, в том числе артиллерийских систем.

"Мы отдали Украине все, что у нас было. Но нельзя отдавать то, чего у тебя нет. Мы не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности", – подчеркнул Макрон.

Ранее мы сообщали, что 10 мая в Киеве прошла встреча президентов Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши.

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Аксинья Титова
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